Film Laut Bercerita Akhirnya Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Film Laut Bercerita akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (29/10).

Karya garapan sutradara Yosep Anggi Noen itu diadaptasi dari novel best seller berjudul sama karya Leila S. Chudori.

Sebelumnya, rumah produksi Pal8 Pictures telah meluncurkan trailer dan poster resmi film Laut Bercerita.

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Trailer Laut Bercerita menceritakan bagaimana ia resah dan bergabung dengan sekelompok dengan cita-cita besar membuat Indonesia yang demokratis.

Biru Laut, yang diperankan Reza Rahadian, bersama teman-temannya bergabung dengan kelompok mahasiswa Winatra dan menggalang pergerakan di saat tiga aktivis lain diadili karena membaca dan mengedarkan buku terlarang.

Selanjutnya Biru Laut dan Winatra makin aktif mendampingi persoalan-persoalan petani. Namun, di suatu malam, Biru Laut, bersama beberapa tokoh Winatra, tiba-tiba menghilang satu per satu. Mereka tidak bisa ditemukan. Seluruh keluarga, kawan, kekasih mencoba mencari jejak mereka.

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Asmara Jati, adik Biru Laut, diperankan Yunita Siregar, menjadi simbol yang merawat harapan dan kekuatan. Dia terus mencari jawaban di mana keberadaan kakak.

Poster resmi Film Laut Bercerita melengkapi narasi film yang membawa napas tentang merawat ingatan bahwa di balik setiap nama, ada keluarga yang masih menunggunya pulang.