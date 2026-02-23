Film Lisa BLACKPINK Syuting di Kemang, Polisi Amankan Lokasi

menu
Polisi mengamankan kemacetan di lokasi syuting film Extraction: Tygo yang dibintangi oleh Lisa BLACKPINK di Baronk Cafe, Jalan Kemang I, Jakarta Selatan, Minggu (22/2/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Mampang.

jpnn.com, JAKARTA - Film Extraction: Tygo yang dibintangi oleh Lisa BLACKPINK menjalani proses syuting di Baronk Cafe, Jalan Kemang I, Jakarta Selatan pada Minggu (22/2).

Kegiatan tersebut membuat pihak kepolisian turun tangan mengamankan lokasi syuting.

"Polisi beserta aparat lain mengamankan lokasi sekitar agar tidak macet akibat adanya syuting tersebut," kata Kapolsek Mampang Kompol Wahid Key dilansir Antara, Senin (23/2).

Menurutnya, sejumlah aparat terlibat dalam pengamanan kegiatan syuting film Lisa BLACKPINK tersebut.

Sekitar lima personel dikerahkan saat pengamanan kemacetan di lokasi pada Minggu (22/2) pukul 17.00-21.40 WIB.

Di lokasi tersebut, sejumlah warga antusias menyaksikan syuting film yang menghadirkan Lisa BLACKPINK, Ma Dong Seok, Lee Jin Wook dan sutradara Lee Sang Yong itu.

Film Extraction: Tygo yang akan tayang di Netflix juga menggandeng Uwais Team sebagai penata laga.

Diketahui, Lisa BLACKPINK memang tengah berada di Indonesia untuk keperluan syuting film Extraction: Tygo.

Film Extraction: Tygo yang dibintangi oleh penyanyi Lisa BLACKPINK menjalani proses syuting di Baronk Cafe, Jalan Kemang I, Jakarta Selatan pada Minggu (22/2).

Sumber Antara
