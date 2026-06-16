Film Maju: Jejak Pahit si Kembang Gula Gabungkan Misteri, Aksi, dan Edukasi

jpnn.com, JAKARTA - Film keluarga bertajuk Maju: Jejak Pahit si Kembang Gula akan mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 6 Agustus 2026.

Menjelang peluncurannya, PANEN Entertainment menggelar pemutaran khusus dan konferensi pers untuk memperkenalkan film tersebut kepada publik.

Film ini mengusung cerita petualangan yang dipadukan dengan aksi dan pesan-pesan edukatif bagi anak-anak serta remaja. Kehadirannya mendapat dukungan dari sejumlah lembaga pemerintah.

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Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Lembaga Sensor Film (LSF) menjadi pihak yang turut memberikan dukungan terhadap film tersebut.

Menurut pihak produksi, dukungan tersebut diberikan karena film ini dinilai mengangkat nilai-nilai positif yang relevan dengan upaya pembentukan karakter generasi muda Indonesia.

Sejumlah isu yang diangkat dalam film antara lain pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak, pemberdayaan guru, inklusi sosial, pencegahan perundungan, serta penguatan kemampuan berpikir kritis.

Selain itu, film ini juga menyisipkan pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang dikemas melalui alur cerita yang dekat dengan kehidupan anak-anak dan remaja.

Sebelum tayang di Indonesia, Maju: Jejak Pahit si Kembang Gula telah lebih dahulu mendapat pengakuan di sejumlah festival film internasional. Film ini meraih penghargaan Best Feature Film pada Moscow International Children’s Film Festival.