Film Maju Serem Mundur Horor Laris Manis, Shanker: Semua Berkat Kerja Tim
jpnn.com, JAKARTA - Film Maju Serem Mundur Horor garapan Makara Production berhasil menarik perhatian publik sejak hari pertama penayangannya.
Mengusung genre komedi-horor, film ini menawarkan hiburan segar sekaligus menjadi bukti bahwa strategi promosi yang kreatif dan kolaboratif dapat menghasilkan capaian membanggakan di tengah persaingan industri film Tanah Air.
Produser Shanker R.S mengungkapkan rasa syukur dan kepuasannya atas sambutan positif yang diterima.
Shanker R.S menyebut keberhasilan film ini merupakan hasil kerja keras tim serta kekuatan promosi organik di media sosial.
“Kami tidak mengandalkan kampanye besar, tapi fokus membangun kedekatan dengan penonton lewat media sosial dan komunikasi yang autentik,” ujar Shanker.
Shanker menuturkan, antusiasme penonton di hari pertama menjadi bukti nyata kepercayaan publik terhadap karya tersebut.
“Mereka datang bukan karena promosi besar, tetapi karena sudah mengikuti perjalanan film ini sejak awal. Ini bentuk apresiasi luar biasa bagi seluruh tim,” tambahnya.
Keberhasilan ini juga didukung oleh fanbase artis yang berperan aktif menyebarkan semangat positif melalui media sosial.
Film Maju Serem Mundur Horor sukses curi perhatian di hari pertama lewat promosi organik dan kreatif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Review Film The Cursed, Ketika Obsesi dan Ambisi Jadi Malapetaka
- Sara Fajira Kesurupan Saat Syuting Maju Serem Mundur Horor, Begini Kronologinya
- Nathalie Holscher Ungkap Tantangan Debut Lewat Film Danyang Wingit Jumat Kliwon
- Fadi Alaydrus Hingga Saskia Chadwik Bintangi film Tak Kenal Maka Taaruf
- Lamhot Sinaga Soroti Dominasi Pemain Besar di Industri Perfilman Nasional
- Michelle Ziudith Ungkap Tantangan Bintangi Film Jangan Panggil Mama Kafir