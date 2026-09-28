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Film Obsession Hingga Minions & Monsters Tayang di Platform OTT Ini

Film Obsession Hingga Minions & Monsters Tayang di Platform OTT Ini
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Dua film terbaru di Catchplay+. Foto: catchplay

jpnn.com, JAKARTA - Sederet tontonan seru dan menarik hadir di platform over the top (ott) CATCHPLAY+ pada bulan ini.

Mulai dari sekuel animasi yang menggemaskan untuk keluarga, serial aksi penuh adrenalin, hingga parade film Korea bertabur bintang siap menemani.

Menariknya, ada dua blockbuster utama yang paling diantisipasi kehadirannya bulan ini.

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Pertama, ada film Obsession yang mulai tayang pada 24 September 2026.

Film drama horor thriller psikologis yang dibintangi oleh Inde Navarrette ini siap menghanyutkan penonton lewat alur cerita penuh intrik, menguji garis tipis antara cinta sejati dan obsesi yang berbahaya

Tak kalah seru, bagi penikmat hiburan keluarga, Minions & Monsters dijadwalkan hadir mulai 28 September 2026.

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Kali ini, para Minions kesayangan kembali dalam petualangan baru yang konyol dan menggemaskan saat harus berhadapan dengan monster-monster tak terduga.

Tak hanya dua film itu saja, ada pula deretan tontonan seru lainnya. Berikut daftarnya:

Sekuel animasi yang menggemaskan untuk keluarga, serial aksi penuh adrenalin, hingga parade film Korea bertabur bintang siap menemani.

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