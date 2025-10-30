Film Pangku Segera Tayang, Reza Rahadian Buktikan Terus Berkembang

jpnn.com, JAKARTA - Film Pangku, yang merupakan debut penyutradaraan Reza Rahadian akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Pangku menghadirkan kisah tentang perjuangan seorang ibu dengan penceritaan yang sangat sederhana, namun membumi dan universal, sehingga sangat relate dan

mudah dinikmati oleh berbagai kalangan penonton.

Sebagai debut penyutradaraannya, Reza Rahadian menampilkan kisah ibu tunggal dengan penuh kasih. Berbekal pengalamannya, selama 38 tahun sebagai anak dari seorang ibu tunggal dan 20 tahun karier aktingnya.

Baca Juga: Reza Rahadian Akhirnya Ungkap Sumber Inspirasi Film Pangku

Reza Rahadian dengan cermat menggali perspektif ibu. Sehingga penonton bisa menyelami perasaan ibu yang dalam menjalani hidupnya tanpa pilihan.

“Sumber inspirasi dari cerita di film Pangku berasal dari ibu saya sebagai seorang single mother dan bagaimana saya tumbuh bersamanya. Itulah awal dari semuanya, dan saya ingin menjadikan film ini sebagai tribut untuk ibu," ungkap penulis dan sutradara film Pangku, Reza Rahadian.

Ketua FFI 2021-2023 itu mengaku membuat film Pangku lantaran ingin merasakan tantangan baru.

Baca Juga: Penampakan Fedi Nuril dan Claresta Taufan dalam Poster Film Pangku

"Setelah berada di industri film selama lebih dari 20 tahun, saya merasa membutuhkan tantangan dan ruang baru untuk berkembang lagi sebagai seorang seniman, dan menyutradarai adalah hal yang sudah saya impikan sejak lama,” tambah Reza Rahadian.

Pangku mengikuti kisah Sartika (Claresta Taufan), yang tengah hamil besar dan mencari pekerjaan, nasib hidupnya membawa Sartika ke pasangan tua Maya (Christine Hakim) dan Jaya (Jose Rizal Manua).