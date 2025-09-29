Film Pendek Terbaik Karya Sineas Muda Indonesia Bakal Bertarung di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah ajang film pendek internasional Inspiring Asia Micro Film Festival 2025.

Kegiatan ini mengusung tema soal kesehatan mental remaja dan mendorong kesadaran masyarakat melalui film pendek.

Festival film yang diinisiasi oleh Li Foundation ini mengundang sineas muda, pelajar, komunitas, dan LSM untuk menghadirkan karya-karya kreatif yang relevan dengan isu sosial.

Dari lebih dari 50 film dan proyek yang dikirim dari berbagai daerah di Indonesia, terpilih 14 film melalui mekanisme community voting di platform Campaign for Good yang melibatkan lebih dari 2.000 partisipan.

Tiga juri lintas bidang hadir menilai langsung karya finalis, yaitu sutradara dan Oscar voter Kamila Andini, komika sekaligus filmmaker Bene Dion Rajagukguk, serta psikolog dan pembicara publik Analisa Widyaningrum.

Hasilnya, dua film terpilih sebagai yang terbaik. Film pendek terbaik dari masing-masing kategori itu yaitu “Yang Diam Yang Bersuara” produksi Hello Sister (Best Project) dan “Mania Dunia Nia” karya Lagi Liburan Films (Best Micro Film).

“Senang bisa membuat film ini dalam waktu singkat dan modal mandiri. Nggak nyangka film ini juga bisa menyentuh dan sampai di panggung ini," kata produser Hello Sister, Mutiara Ramadhon, Senin (29/9).

Dia mengatakan, film “Yang Diam Yang Bersuara” mengangkat cerita seorang mahasiswa bernama Giri yang mendapat perlakuan kurang pantas dari dosen pembimbing yang menawarkan ‘cara cepat’ ketika menjalani bimbingan skripsi.