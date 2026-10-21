Film Piye To Kih? Segera Tayang di Bioskop, Begini Sinopsisnya
jpnn.com, JAKARTA - Bagaimana jadinya jika kisah cinta tidak hanya terhalang perbedaan agama, tetapi juga beda alam? Premis unik itu yang coba dihadirkan lewat film drama komedi terbaru berjudul Piye To Kih?.
Sutradara sekaligus Produser Ito Mavin mengatakan film itu tak hanya mengangkat kisah cinta dengan hambatan yang tidak biasa, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
"Biasanya di zaman sekarang kita sering kali melupakan value yang kita punya, kemudian berusaha menjadi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal, satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah memantaskan diri," ujar Ito Mavin.
Cerita bermula dari karakter Mukidi yang berjuang keras membuktikan kelayakannya untuk menikahi pujaan hatinya.
Berbagai upaya dilakukan, mulai dari memperbaiki kondisi finansial hingga berinvestasi dengan membeli sebuah rumah.
Namun, alih-alih menemukan ketenangan, rumah murah yang dibelinya justru mempertemukannya dengan Sukma, perempuan misterius dari alam berbeda.
Kisah Mukidi kemudian berkembang menjadi drama komedi yang melibatkan dua sahabatnya, Gendut dan Penyok, di tengah berbagai kejadian ganjil yang mengundang kecurigaan.
Menggandeng kreator Woko Channel, Ito menegaskan bahwa film tersebut bukan semata-mata ditujukan bagi penggemar kreator tersebut.
Film Piye To Kih? dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 19 November 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadirkan Pengalaman Menonton Lebih Dekat, Cinema XXI Buka Bioskop Pertama di Maros
- Hadirkan Bioskop di Rumah, Epson Rilis Proyektor 4K Ultra-Short-Throw EH-LS970B
- Film Istimewa Tayang di Bioskop, 7.500 Anak Disabilitas Ikut Nonton Bareng
- Dibintangi Ananta Rispo, Film Ketok Mejik Rilis First Look
- Suara Bung Karno Sapa Penonton di Bioskop, Ingatkan Rakyat Dukung Karya Anak Bangsa
- Atasi Keterbatasan Bioskop, Menteri Ekraf Dukung Layar Digi Bangun Mini Bioskop di Minimarket