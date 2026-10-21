Film Piye To Kih? Segera Tayang di Bioskop, Begini Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - Bagaimana jadinya jika kisah cinta tidak hanya terhalang perbedaan agama, tetapi juga beda alam? Premis unik itu yang coba dihadirkan lewat film drama komedi terbaru berjudul Piye To Kih?.

Sutradara sekaligus Produser Ito Mavin mengatakan film itu tak hanya mengangkat kisah cinta dengan hambatan yang tidak biasa, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

"Biasanya di zaman sekarang kita sering kali melupakan value yang kita punya, kemudian berusaha menjadi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal, satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah memantaskan diri," ujar Ito Mavin.

Cerita bermula dari karakter Mukidi yang berjuang keras membuktikan kelayakannya untuk menikahi pujaan hatinya.

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari memperbaiki kondisi finansial hingga berinvestasi dengan membeli sebuah rumah.

Namun, alih-alih menemukan ketenangan, rumah murah yang dibelinya justru mempertemukannya dengan Sukma, perempuan misterius dari alam berbeda.

Kisah Mukidi kemudian berkembang menjadi drama komedi yang melibatkan dua sahabatnya, Gendut dan Penyok, di tengah berbagai kejadian ganjil yang mengundang kecurigaan.

Menggandeng kreator Woko Channel, Ito menegaskan bahwa film tersebut bukan semata-mata ditujukan bagi penggemar kreator tersebut.