Film Pokemon: Wild Card Meluncur 2027, Hadirkan Kisah Pemain TCG

jpnn.com, JAKARTA - Animasi terbaru dari waralaba Pokemon berjudul Pokemon: Wild Card dijadwalkan tayang secara global pada 2027.

Film tersebut menjadi proyek layar lebar terbaru Pokémon setelah tujuh tahun sejak film animasi sebelumnya.

Presiden sekaligus CEO The Pokemon Company Tsunekazu Ishihara mengumumkan proyek tersebut dalam upacara penutupan Pokemon World Championships 2026 di San Francisco. Pernyataan itu dikutip dari The Hollywood Reporter, Sabtu (30/8).

“Untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, film Pokemon baru akan segera hadir,” kata Ishihara dalam acara tersebut.

Pokemon: Wild Card akan menjadi film Pokémon terbaru setelah Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle yang dirilis pada 2020.

Film ini akan mengangkat karakter utama seorang pemain Pokemon Trading Card Game (TCG) yang berusaha menjadi seorang juara.

The Pokemon Company telah merilis teaser perdana film tersebut yang memperlihatkan sekilas sosok pemain mengenakan hoodie kuning. Penampilan karakter tersebut disebut memiliki kemiripan dengan Pokemon Mimikyu.

Dalam teaser, film Pokemon: Wild Card dikonfirmasi akan dirilis pada 2027. Pernyataan “2027 and beyond” yang muncul dalam materi promosi juga mengisyaratkan kemungkinan adanya kelanjutan proyek tersebut pada masa mendatang.