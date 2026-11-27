jpnn.com, JAKARTA - Film horor berjudul Ratu Petaka siap menghantui bioskop Indonesia pada Desember mendatang.

Sutradara Gandhi Fernando menghadirkan konsep berbeda melalui film horor terbarunya itu.

Dalam film tersebut, dia menggabungkan dunia beauty pageant yang identik dengan kemewahan, kecantikan, dan persaingan memperebutkan mahkota, dengan cerita horor penuh teror.

Gandhi lantas membeberkan alasannya menghadirkan film dengan tema semacam itu. Sebab, dia ingin menghadirkan sesuatu yang belum pernah ditemui sebelumnya di industri perfilman.

Menurutnya, perpaduan dunia kontes kecantikan dan horor menjadi konsep utama yang ditawarkan melalui film tersebut.

"Ini konsep yang baru, belum pernah ada sebelumnya di dunia menggabungkan fashion, menggabungkan horor dalam satu film. Lengkap semua di sini, horor ada, komedi ada, thriller ada, drama ada," ujar Gandhi Fernando di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/11) malam.

Dia sendiri memiliki kedekatan dengan dunia pageant karena pernah menyandang gelar Mister Supranational Indonesia 2018.

Pengalaman itu menjadi salah satu bekalnya dalam menggambarkan dinamika, tekanan, dan persaingan di dunia kontes kecantikan.