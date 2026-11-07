Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Siap Menyapa Penggemar Januari 2027

jpnn.com, JAKARTA - Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang (RBMT) resmi merilis poster sekaligus mengumumkan jadwal penayangan perdananya.

Film besutan sutradara Ismail Basbeth ini dijadwalkan hadir untuk menyapa para penonton di bioskop seluruh Indonesia pada 28 Januari 2027.

CEO Matta Cinema Production yang menjadi produser film RBMT Nugroho Dewanto menjelaskan peluncuran poster resmi bioskop ini menandai dimulainya rangkaian promosi atau kick-off menjelang penayangan.

"Kami akan melakukan beberapa aktivasi event dan special screening di beberapa kota," ujar Nugroho di Bintaro, Tangerang pada Jumat (6/11).

Selain mengumumkan jadwal promosi, film RBMT ini menjadi panggung istimewa bagi para pendatang baru seperti Jessy Davita dan Nicholas Anderson.

Jessy menceritakan perjalanan debut aktingnya bermula dari informasi audisi terbuka di media sosial hingga berhasil melewati tahap wawancara mendalam dengan para pembuat film.

"Puji Tuhan ya terpilih menjadi encik muda, gitu," ujarnya.

Senada dengan Jessy, pendatang baru Nicholas Anderson mengungkapkan keterlibatannya memberikan pengalaman yang sangat personal dalam mendalami karakter.