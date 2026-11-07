menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Siap Menyapa Penggemar Januari 2027

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Siap Menyapa Penggemar Januari 2027

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Siap Menyapa Penggemar Januari 2027
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peluncuran official poster film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang di Bintaro, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026). Foto: dokumentasi Matta Production

jpnn.com, JAKARTA - Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang (RBMT) resmi merilis poster sekaligus mengumumkan jadwal penayangan perdananya.

Film besutan sutradara Ismail Basbeth ini dijadwalkan hadir untuk menyapa para penonton di bioskop seluruh Indonesia pada 28 Januari 2027.

CEO Matta Cinema Production yang menjadi produser film RBMT Nugroho Dewanto menjelaskan peluncuran poster resmi bioskop ini menandai dimulainya rangkaian promosi atau kick-off menjelang penayangan.

Baca Juga:

"Kami akan melakukan beberapa aktivasi event dan special screening di beberapa kota," ujar Nugroho di Bintaro, Tangerang pada Jumat (6/11).

Selain mengumumkan jadwal promosi, film RBMT ini menjadi panggung istimewa bagi para pendatang baru seperti Jessy Davita dan Nicholas Anderson.

Jessy menceritakan perjalanan debut aktingnya bermula dari informasi audisi terbuka di media sosial hingga berhasil melewati tahap wawancara mendalam dengan para pembuat film.

Baca Juga:

"Puji Tuhan ya terpilih menjadi encik muda, gitu," ujarnya.

Senada dengan Jessy, pendatang baru Nicholas Anderson mengungkapkan keterlibatannya memberikan pengalaman yang sangat personal dalam mendalami karakter.

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang (RBMT) resmi merilis poster sekaligus mengumumkan jadwal penayangan perdananya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI