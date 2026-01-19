Film Sadali Hadirkan Perspektif Baru tentang Cinta yang Lebih Dewasa

jpnn.com, JAKARTA - Film Sadali siap tayang di bioskop pada 5 Februari 2026, membawa cerita cinta yang lebih matang dan reflektif.

Produksi terbaru MVP Pictures ini menjadi lanjutan dari dunia Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, namun dengan fokus yang jauh lebih dalam pada dinamika emosi dan proses pendewasaan dalam hubungan.

Sadali mengeksplorasi cinta dari sudut pandang yang lebih dewasa, terutama melalui karakter Mera yang diperankan Adinia Wirasti.

Dia menyebut, film ini bukan lagi soal memilih pasangan, tetapi soal kesiapan menghadapi konsekuensinya.

“Melalui Mera, Sadali berbicara tentang cinta dari posisi seseorang yang telah melewati berbagai fase kehidupan. Bukan sekadar tentang memilih, tetapi tentang kesiapan, menerima konsekuensi, dan memahami waktu dalam sebuah hubungan,” ujar Adinia Wirasti, Senin (19/1).

Tokoh Arnaza yang dimainkan Hanggini juga menghadirkan perspektif berbeda. Menurutnya, Sadali menggambarkan perjuangan cinta yang ditopang kesabaran dan keyakinan.

“Arnaza mengajarkan bahwa cinta tidak selalu tentang kecepatan, tetapi tentang kesabaran, kesetiaan, dan keyakinan,” kata Hanggini, menegaskan bahwa film ini menampilkan emosi yang lebih tenang namun kuat.

Dari sisi hubungan persahabatan, karakter Budi yang diperankan Faiz Vishal menjadi penopang cerita.