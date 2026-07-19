Film Semua Akan Baik-Baik Saja Raih 4 Nominasi, Baim Wong Ungkap Kebanggaan Terbesar

jpnn.com, JAKARTA - Film 'Semua Akan Baik-Baik Saja' garapan aktor sekaligus sutradara, Baim Wong berhasil meraih 4 nominasi dalam ajang penghargaan Festival Film Bandung.

Pencapaian tersebut disambut penuh rasa syukur oleh Baim Wong. Meski tidak pernah menjadikan penghargaan sebagai target utama dalam membuat film, dia menilai ini merupakan bentuk apresiasi dari insan perfilman.

"Ajang film Indonesia sudah menilai film saya layak masuk nominasi. Ajang film Indonesia sudah menghargai film nasional," ungkap Baim Wong dalam keterangan resmi.

Film produksi Tiger Wong Entertainment itu meraih empat nominasi, yakni Pemeran Utama Terpuji untuk Reza Rahadian, Pemeran Pembantu Terpuji untuk Raihaanun, Penata Kamera Terpuji untuk Yudi Datau, serta Penata Artistik Terpuji untuk Allan Sebastian.

Meski bangga atas pencapaian tersebut, Baim Wong menegaskan bahwa setiap kali memproduksi film, fokus utamanya bukan mengejar penghargaan ataupun nominasi.

Menurutnya, yang paling penting adalah pesan yang ingin disampaikan melalui film dapat diterima oleh penonton.

"Setiap buat film, saya tidak pernah memprediksikan untuk masuk nominasi. Lebih ke tujuan apa yang ingin disampaikan ke penonton, sudahkah tersampaikan? Kalau dapat nominasi, perasaannya pasti senang banget," jelasnya.

Bagi Baim Wong, kebahagiaan terbesar justru datang ketika melihat seluruh pemain dan kru yang terlibat dalam proses produksi ikut merasakan kebanggaan atas pencapaian tersebut.