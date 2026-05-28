Film Semua Akan Baik-Baik Saja Tembus 1 Juta Penonton

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru dari Baim Wong dan rumah produksi Tiger Wong Entertainment, Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil meraih 1 juta penonton.

Pencapaian tersebut diraih dalam 14 hari tayang di bioskop Indonesia dan kemungkinan jumlah penonton bakal terus bertambah.

Prestasi ini sekaligus menjadikan Baim Wong sebagai sutradara yang mampu meraih film 1 juta penonton tiga kali beruntun.

Sebelumnya, Baim Wong dan Tiger Wong Entertainment telah sukses dengan Lembayung dan Sukma yang sama-sama meraih lebih dari 1 juta penonton.

“Terima kasih buat yang sudah menonton Semua Akan Baik-Baik Saja. Terima kasih untuk kepedulian teman-teman semua terhadap film Indonesia. Kami akan terus mencoba membuat film bagus,” ungkap produser, penulis, dan sutradara Baim Wong.

Saat ini, film Semua Akan Baik-Baik Saja juga memberikan promo tiket Beli 1 Gratis 1 untuk merayakan momen libur IdulAdha.

Pembelian tiket film yang dibintangi Reza Rahadian itu dapat diakses melalui aplikasi Tix ID untuk periode 26-28 Mei 2026.

Film Semua Akan Baik-Baik Saja juga sangat tepat menjadi tontonan bersama keluarga di momen libur IdulAdha. Cerita yang hangat di film mengingatkan semua untuk pulang ke rumah dan keluarga, seberat apa pun masalah yang dihadapi dalam hidup.