Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Tayang Mulai Hari Ini, Begini Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati akhirnya tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis (12/11).

Adapun film yang diadaptasi dari novel mega best seller karya Brian Khrisna itu diproduksi oleh Sinergi Pictures bersama Ben Film dengan sutradara Kuntz Agus.

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati berkisah tentang Ale, yang diperankan oleh komika Benidictus Siregar yang menjalani debut sebagai pemeran utama.

Baca Juga: The Jansen Terlibat Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati

Ale merupakan seorang pria berusia 37 tahun yang merasa kehilangan arah dan tidak lagi memiliki alasan untuk melanjutkan hidup tepat pada hari ulang tahunnya.

Keinginan sederhana Ale untuk menikmati seporsi mie ayam favoritnya justru tertunda karena gerobak langganannya tutup, sehingga memicu perjalanan tidak terduga bertemu orang-orang asing.

Pertemuan tersebut perlahan memberi sudut pandang baru bagi Ale bahwa alasan untuk terus melangkah dapat hadir melalui hal-hal yang paling sederhana.

Baca Juga: Benidictus Siregar Paling Tepat untuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati

Selain dibintangi Benidictus Siregar, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati didukung jajaran pemain ternama seperti Chicco Kurniawan, Teuku Rifnu Wikana, Tika Panggabean, Zulfa Maharani, Nita Gunawan, Jourdy Pranata, Pangeran Lantang, hingga Dewi Irawan.

Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati juga melibatkan Nia Dinata sebagai ko-produser serta Alim Sudio pada posisi penulis skenario.