FILM. Siapkan Pesta Perayaan Manuskrip

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, FILM. akan menggelar pertunjukan bertajuk PPM (Pesta Perayaan Manuskrip) di Rossi Fatmawati, Jakarta pada 10 September 2026.

Pertunjukan tersebut merupakan perayaan babak pertama dari FILM. setelah sukses merilis album debut Manuskrip beberapa waktu lalu.

Pesta Perayaan Manuskrip sengaja digelar di Rossi Fatmawati, Jakarta, sebuah venue yang lekat dengan atmosfer dan semangat musik era 2000an, era yang turut menjadi salah satu referensi musikal bagi FILM.

Digawangi oleh Pandu Priyanto (vokal), Johanes Abi (gitar), Anandya Kurniawan (bass), dan Dimas Poncodiwiryo (drum), FILM. mempertemukan empat kepala dengan satu visi musikal dan kecintaan yang sama terhadap musik pop.

Lewat PPM, FILM. tidak hanya ingin membawa Manuskrip ke atas panggung, tetapi juga merayakan perjalanan yang telah mereka tulis bersama sejak awal terbentuk.

Lebih dari sekadar album debut, Manuskrip hadir sebagai sebuah naskah kehidupan. Seperti membaca sebuah skenario film, album ini merekam jatuh-bangun seseorang dalam menghadapi berbagai dinamika hidup.

Dua belas.lagu di dalamnya saling terhubung dan membawa pendengar melewati berbagai adegan emosional tentang perpisahan dan pertemuan, harapan dan kehampaan, penyesalan dan perayaan, hingga bagaimana setiap akhir selalu membuka ruang bagi sebuah awal yang baru.

Setiap lagu dalam Manuskrip berdiri sebagai sebuah adegan. Namun ketika didengarkan secara utuh, kedua belas lagu tersebut membentuk satu narasi tentang pengalaman menjadi manusia. Ada momen yang hangat dan penuh harapan, sekaligus ruang yang sunyi, rapuh, dan dipenuhi kehilangan.