Film Suka Duka Tawa, Bukan Hanya Sekadar Komedi

jpnn.com, JAKARTA - Siapa sangka, Rachel Amanda bakal berdiri di panggung Stand Up Comedy? Dalam official teaser trailer film terbaru Suka Duka Tawa garapan Aco Tenriyagelli yang dirilis oleh rumah produksi BION Studios dan Spasi Moving Image, aktris muda tersebut tampil beda.

Berperan menjadi Tawa, seorang Stand Up Comedian yang tengah merintis karier, Rachel Amanda menunjukkan kebolehannya dalam open mic. Setelah mendapat reaksi yang kurang antusias dari penonton, Tawa pun kemudian mengubah strateginya dalam menghibur orang di atas panggung.

Tawa kemudian membawa kisah personal dalam hidupnya. Dia yang punya luka dan trauma masa kecil ditinggal sang Ayah, Keset (Teuku Rifnu Wikana), dan hanya dibesarkan oleh sang Ibu (Marissa Anita), sukses membuat penonton menertawakan luka dalam hidup Tawa.

Lewat official teaser trailer Suka Duka Tawa, penonton diperkenalkan pada Tawa, seorang komika yang tumbuh di keluarga komedian.

Ayahnya, Keset, adalah pelawak yang kerap tampil di televisi, dan perbedaan dua generasi inilah yang dieksplorasi Aco dalam film ini.

Teaser juga menampilkan dukungan kawan-kawan Tawa, baik di panggung stand-up maupun dalam kehidupan pribadinya. Dibintangi oleh Enzy Storia, Bintang Emon, Arif Brata, dan Gilang Bhaskara, dinamika pertemanan menghadirkan energi yang segar dan akan menjadi tontonan menarik bagi penonton film.

"Karakter Tawa sebenarnya menggambarkan perjalanan dari kehidupan yang kita lalui. Frasa suka duka tawa, yang menjadi judul film ini sendiri adalah sesuatu yang dialami oleh orang di berbagai fase kehidupan. Di film ini, Tawa menebus kedukaannya dengan tertawa. Ketika hidup tidak menyenangkan baginya, ditertawakan saja,” kata Rachel Amanda.

Official teaser trailer trailer Suka Duka Tawa juga menampilkan para bintang lain, yang turut diramaikan oleh jajaran Stand Up Comedian ternama Indonesia.