Film Tak Kan Ku Biarkan Kau Menangis Jadi Media Edukasi Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Film Tak Kan Ku Biarkan Kau Menangis akan menjadi media edukasi untuk menanamkan nilai-nilai keluarga harmonis melalui sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Langit Pictures Indonesia.

Rencana tersebut dibahas dalam audiensi di Gedung Baznas RI, Jakarta, belum lama ini.

Audiensi membahas peluang kolaborasi pemutaran film sebagai sarana edukasi dan dakwah yang diharapkan mampu memperkuat hubungan anak dan orang tua sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ketua Baznas H. Sodik Mudjahid, mengatakan film memiliki kekuatan menyampaikan pesan moral secara lebih efektif karena mampu menyentuh sisi emosional penonton dibandingkan metode penyuluhan konvensional.

Menurut Sodik, melalui film Tak Kan Ku Biarkan Kau Menangis, masyarakat diharapkan terdorong untuk lebih menghargai orang tua, mempererat hubungan keluarga, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

"Edukasi tentang cinta anak kepada orang tua atau sebaliknya tidak harus selalu melalui ceramah. Dengan film, selesai menonton orang bisa langsung teringat kepada ibunya, atau tersadar tentang pentingnya zakat, infak, sedekah, dan membantu masyarakat yang membutuhkan," ujar Sodik.

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Dia menilai karya sinema juga dapat menjadi media dakwah yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat, termasuk mendorong lahirnya perilaku gemar berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya.

Sutradara Tak Kan Ku Biarkan Kau Menangis, Ferly Halim, mengatakan film tersebut dibuat untuk menghadirkan kisah yang mampu membangkitkan kembali ekspresi kasih sayang dalam keluarga, khususnya hubungan antara anak dan orang tua.