Filosofi di Balik Trofi Soekarno Cup II: Simbol Gotong Royong dan Kepemimpinan Global

jpnn.com, JAKARTA - Trofi Soekarno Cup II 2025 yang memiliki tekstur unik dan berlapis emas menjadi pusat perhatian dalam pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup II di Bali, Jumat (5/12). Piala tersebut merupakan rancangan khusus Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, M. Prananda Prabowo, sebagai simbol bahwa semangat pemuda Indonesia adalah "Emas Murni" yang mewarnai perjuangan bangsa.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan filosofi mendalam dari trofi tersebut. “Saya takjub dan tergetar ketika pertama kali memegang trophy yang didesain khusus oleh Mas Prananda. Di dalamnya terkandung tekad mengukir prestasi melalui kedua tangan yang begitu kokoh memegang bola dunia. Ini simbol perjuangan dan keteguhan menggapai prestasi,” kata Hasto.

Ia menambahkan, “Prestasi yang dicapai untuk Indonesia dan dunia, mengakar kuat pada sejarah bangsa Indonesia yang bertekad menjadi pemimpin diantara bangsa-bangsa di dunia, termasuk melalui olahraga.”

Ketua Panitia Soekarno Cup 2025, I Made Agus Mahayastra, menegaskan bahwa turnamen ini lebih dari sekadar ajang olahraga.

“Soekarno Cup bukan sekadar ajang olahraga, tetapi gerakan kebudayaan dan penguatan ideologi untuk menghidupkan kembali kecintaan Bung Karno terhadap sepak bola sebagai olahraga rakyat dan sarana pemersatu bangsa,” jelas Agus.

Ia menyatakan sepak bola mengajarkan perjuangan, disiplin, dan kekompakan, di mana kemenangan lahir dari kerja sama tim.

Momen pengangkatan trofi disaksikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Panitia I Made Agus Mahayastra, dan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster. Sebelum pertandingan, Trofi Soekarno Cup diserahkan secara simbolis oleh perwakilan juara bertahan, Tim Banteng Bali. Turnamen ini menjaring pemain muda under 17 dari delapan regional terbaik di Indonesia. Soekarno Cup pertama kali digelar pada 2023 di Jakarta dan mencetak Rekor MURI untuk dribbling serentak oleh 10 ribu peserta. (tan/jpnn)