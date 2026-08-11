Filosofi Sepak Bola Pelatih Persija STY Disebut Sejalan dengan Transformasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Filosofi permainan cepat, agresif, dan mengutamakan kerja sama tim yang diterapkan pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY), dinilai sejalan dengan semangat transformasi yang tengah dijalankan Bank Jakarta.

Kesamaan semangat tersebut mengemuka dalam acara Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick-Off yang digelar di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/8).

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan kolaborasi dengan Persija bukan sekadar kerja sama sponsorship.

Kemitraan tersebut diarahkan untuk menyatukan ekosistem perbankan, sepak bola, komunitas, dan masyarakat Jakarta.

Menurut dia, Persija dan Bank Jakarta memiliki kesamaan identitas karena sama-sama membawa nama Jakarta.

Persija menjadi representasi Jakarta di lapangan hijau, sementara Bank Jakarta hadir melalui layanan perbankan bagi masyarakat ibu kota.

“Persija membawa nama Jakarta di dada. Bank Jakarta membawa nama Jakarta dalam identitas kami. Kita lahir dan tumbuh bersama di kota yang sama dan membawa satu nama, yaitu Jakarta,” ujar Agus.

Dia menegaskan, kolaborasi tersebut tidak akan berhenti pada pemasangan logo Bank Jakarta di jersey Persija.