FIM Dorong Penghapusan Seat Winglet di MotoGP 2026, Aprilia dan Honda Dirugikan
jpnn.com - Muncul wacana yang langsung memicu percikan panas: FIM mengajukan proposal radikal untuk MotoGP 2026—menghapus seat winglet di motor.
Langkah itu bukan sekadar membuang salah satu elemen aerodinamika tercanggih MotoGP, tetapi juga membuka lagi perdebatan klasik: keselamatan pembalap versus kebebasan inovasi teknis.
Seat Winglet Dianggap Berbahaya
Menurut FIM, seat winglet—sirip kecil di sisi jok yang selama ini menjadi bagian penting dari stabilitas motor saat akselerasi—ternyata menyimpan masalah besar.
Dalam sejumlah insiden, komponen disebut berpotensi tersangkut saat kecelakaan, atau bahkan menahan tubuh pembalap ke motor saat mereka meluncur di aspal.
Dua kondisi tersebut dinilai bisa memperburuk cedera. Dalam bahasa teknisnya: kecil, tetapi bisa sangat mematikan.
Aprilia & Honda Paling Dirugikan
Tak heran jika proposal itu langsung membuat sejumlah pabrikan kelimpungan.
