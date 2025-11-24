Final ACL 2025: Burngreave United Kampiun, Barber United Peringkat 3

jpnn.com, JAKARTA - Asian Champions League (ACL) 2025 berakhir dengan cerita dramatis sekaligus membanggakan bagi publik Indonesia.

Burngreave United akhirnya mengangkat trofi setelah menundukkan Al Ataa SC dengan skor ketat 4-3 pada final yang berlangsung di ASIOP Stadium, Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Sejak kick-off, laga langsung memanas. Burngreave United membuka keunggulan melalui Yousif Ali saat pertandingan baru berjalan beberapa menit, sebelum Ahmed Hassan dan Adam Ibrahim menambah tekanan bagi Al Ataa SC.

Meski tertinggal, wakil Lebanon itu tidak menyerah dan membalas lewat dua gol Abed Alrahmman Hammad serta Ayman Baalbaki. Duel sempat berubah tempo beberapa kali, tetapi hingga peluit panjang berbunyi Burngreave tetap mampu menjaga keunggulan tipisnya.

Sementara itu, Indonesia juga ikut menjadi sorotan besar pada ACL 2025 melalui Barber United yang sukses finis di posisi ketiga.

Tim besutan wakil tuan rumah tersebut menundukkan Setaregan Simkan dari Iran dengan kemenangan meyakinkan 4-1.

Tak hanya mengamankan podium, Barber United juga menghasilkan bintang terbaik turnamen.

Hamsa Lestaluhu, yang namanya pernah mencuat lewat gelar juara Piala AFF U-16 2018, dinobatkan sebagai pemain terbaik Asian Champions League 2025 berkat penampilan konsisten dan peran pentingnya di sepanjang kompetisi. Penghargaan itu membuat nama Indonesia semakin terdengar di pentas mini football Asia.