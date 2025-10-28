menu
Final Asian Youth Games 2025: Iran Pantang Remehkan Timnas Voli Putri Indonesia
Tim voli putri Iran saat berlaga pada ajang Asian Youth Games 2025 di Isa Sports City, Manama. Foto:X/@IRIVF

jpnn.com - Iran menegaskan tak akan meremehkan Timnas voli putri Indonesia saat jumpa di final Asian Youth Games 2025.

Masoumeh Ghadamitabaghdeh cum suis melangkah ke partai perebutan medali emas setelah mengatasi perlawanan Filipina dengan skor 3-1 (26-28, 25-18, 25-19, 25-18).

Hasil tersebut membuat Iran akan menghadapi Indonesia, yang pada laga sebelumnya sukses menundukkan Thailand dengan skor 3-0 (26-24, 27-25, 25-17).

Baca Juga:

Iran Pantang Remehkan Indonesia

Pelatih Iran Lee Do Hee mengaku waspada terhadap kekuatan Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar dan kolega.

Juru taktik asal Korea itu menilai kekompakan para pemain Srikandi Merah Putih luar biasa, yang terbukti dari keberhasilan mereka menembus partai final.

"Saya berharap para pemain bisa bangkit setelah laga sulit melawan Filipina. Kami ingin dapat medali emas dengan mengalahkan Indonesia," ungkap Lee dalam laman Iran Volleyball Federation.

Baca Juga:

Timnas Voli Putri Indonesia Tampil Impresif

Penampilan impresif Indonesia di Asian Youth Games 2025 tak terlepas dari komposisi tim yang dihuni mayoritas pemain yang tampil pada Kejuaraan Dunia U-21 di Surabaya.

Nama-nama seperti Syelomitha, Chelsa Berliana Nurtomo, Calista Maya Ersandita, dan Azzahra Dwi Febyane sebelumnya telah bermain bersama di ajang akbar voli dunia tersebut.

Tim voli putri Iran pantang meremehkan Timnas Indonesia saat jumpa di final Asian Youth Games 2025, Rabu (29/10)

