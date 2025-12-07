Final Campus League 2025 Seri Nasional Siap Sajikan Duel Ketat
jpnn.com - Pertandingan puncak Campus League 2025 seri Nasional akan segera digelar.
Dari sektor putra, partai final mempertemukan UIN Sunan Gunung Djati (UINSGD) Bandung menghadapi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Pada partai semifinal, UINSGD berhasil menyingkirkan STKIP Pasundan Cimahi dengan skor tipis 3-2.
Sementara itu, UNY melaju ke final setelah menaklukkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui babak adu penalti dengan skor 3-1, setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal.
Pertemuan UIN Sunan Gunung Djati vs Universitas Pendidikan Indonesi dinilai sebagai final ideal karena kedua tim tampil tak terkalahkan sepanjang Campus League 2025 seri Nasional.
Adapun dari sektor putri, kejutan terjadi ketika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berhasil melangkah ke partai final untuk menghadapi STKIP Pasundan Cimahi.
Tampil di hadapan publik sendiri, UNJ menaklukkan Universitas Pendidikan Indonesia dengan skor 3-1.
Sementara itu, STKIP Pasundan Cimahi melaju setelah menang tipis 1-0 atas Universitas Negeri Yogyakarta.
Pertandingan final Campus League 2025 seri Nasional akan masuk laga puncak, Minggu (7/12) di GOR UNJ, Jakarta
