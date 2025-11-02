Final EPC 2025 Menyajikan Pertarungan Ideal Dewa United Vs Pacific Caesar

jpnn.com, JAKARTA - Partai final Elite Pro Championship (EPC) 2025 akan mempertemukan Dewa United Banten melawan Pacific Caesar.

Laga ini merupakan final ideal setelah masing-masing tim konsisten sepanjang turnamen yang digelar untuk KU-21 tersebut.

Dewa United raih tiket partai puncak setelah raih kemenangan melawan Galaxy Stars dengan skor 2-0 dalam sistem best of three series.

Pada laga pemungkas Kennie Elbert Kristanto cum suis tampil digdaya dengan raih kemenangan 85-71.

Hasil manis ini melengkapi raihan skuad asuhan Eduardo Ramiro Diaz Cuello yang sebelumnya juga menang dengan skor 94-56.

Kemenangan juga diraih Pacific Caesar setelah mengatasi tim Go Jakarta Basketball dengan skro 96-82.

Raihan positif tersebut membuat skuad asuhan Andi Prasetyo melangkah ke final setelah di laga sebelumnya juga menang atas Go Jakarta Basketball 64-61.

Menilik rekor di babak reguler tercatat Radithyo Wibowo dan kolega mampu raih kemenangan atas tim kota Pahlawan itu dengan skor 73-67.