menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Final EPC 2025 Menyajikan Pertarungan Ideal Dewa United Vs Pacific Caesar

Final EPC 2025 Menyajikan Pertarungan Ideal Dewa United Vs Pacific Caesar

Final EPC 2025 Menyajikan Pertarungan Ideal Dewa United Vs Pacific Caesar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebasket Dewa United, Kennie Elbert Kristanto saat berlaga pada ajang Elite Pro Championship (EPC) 2025 di Dewa United Arena. Foto: Dokumentasi EPC 2025

jpnn.com, JAKARTA - Partai final Elite Pro Championship (EPC) 2025 akan mempertemukan Dewa United Banten melawan Pacific Caesar.

Laga ini merupakan final ideal setelah masing-masing tim konsisten sepanjang turnamen yang digelar untuk KU-21 tersebut.

Dewa United raih tiket partai puncak setelah raih kemenangan melawan Galaxy Stars dengan skor 2-0 dalam sistem best of three series.

Baca Juga:

Pada laga pemungkas Kennie Elbert Kristanto cum suis tampil digdaya dengan raih kemenangan 85-71.

Hasil manis ini melengkapi raihan skuad asuhan Eduardo Ramiro Diaz Cuello yang sebelumnya juga menang dengan skor 94-56.

Kemenangan juga diraih Pacific Caesar setelah mengatasi tim Go Jakarta Basketball dengan skro 96-82.

Baca Juga:

Raihan positif tersebut membuat skuad asuhan Andi Prasetyo melangkah ke final setelah di laga sebelumnya juga menang atas Go Jakarta Basketball 64-61.

Menilik rekor di babak reguler tercatat Radithyo Wibowo dan kolega mampu raih kemenangan atas tim kota Pahlawan itu dengan skor 73-67.

Partai final Elite Pro Championship (EPC) 2025 menyajikan pertarungan ideal dengan mempertemukan Dewa United lawan Pacific Caesar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI