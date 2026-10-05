Final FIFA ASEAN Cup 2026: 2 Legenda Sepak Bola Dunia Berharap Timnas Indonesia Juara

jpnn.com - JAKARTA — Tim Nasional Indonesia akan berduel dengan Timnas Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam.

Dua legenda sepak bola dunia, Pedro Rodriguez dan Dimitar Berbatov, berharap Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

"Saya harap Indonesia (menjadi juara)," ujar Pedro Rodriguez berbicara kepada media seusai acara 'FIFA Boots for All' di FIFA Arena Mandiri University, Jakarta Barat, Senin (5/10).

"Mudah untuk mengatakan Indonesia bukan?" seloroh Berbatov.

Pedro dan Berbatov lantas memberikan pandangannya soal partai final itu.

Pedro berharap kedua tim menunjukkan penampilan bagus, sehingga dapat menghibur semua penonton yang menyaksikan laga final di GBK malam nanti.

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Sementara itu, Berbatov ingin menyaksikan gol pada laga final antara Indonesia menghadapi Thailand.

Dia bersama Pedro akan hadir langsung ke Stadion Gelora Bung Karno.