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Final FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Bertekad Bawa Timnas Indonesia Hancurkan Dominasi Thailand

Final FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Bertekad Bawa Timnas Indonesia Hancurkan Dominasi Thailand
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Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman (kiri) dan pemain Kevin Diks (kanan) berpose pada jumpa pers pra-pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (4/10/2026). Laga ini dihelat Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bertekad untuk memutus rekor buruk skuad Garuda saat bersua Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam pukul 20.00 WIB.

Herdman mengakui Thailand memiliki catatan lebih baik dari Indonesia dalam sejarah pertemuan mereka. Oleh karena itu, pelatih asal Inggris tersebut ingin menjadikan laga final nanti sebagai kesempatan untuk memutus rekor buruk melawan Thailand sekaligus memenangkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

"Ya, saya melihat sejarah pertandingan kedua tim. Saya pikir Thailand telah memenangkan cukup banyak pertandingan melawan Indonesia," kata Herdman pada sesi jumpa pers pra-pertandingan di SUGBK, Minggu.

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"Jadi, saya yakin mereka akan percaya diri. Mereka memiliki sejarah kemenangan atas Indonesia. Bagi kami, itu merupakan langkah penting yang harus diambil para pemain ini untuk membalikkan tren tersebut," tambah dia.

Kedua tim sudah bertemu sebanyak 78 kali sejak 1957, dengan Thailand mendominasinya karena memiliki 37 kemenangan. Indonesia meraih 25 kemenangan, sementara sisanya berakhir seri.

Pada 10 pertemuan terakhir, Indonesia juga cuma menang dua kali, sementara Thailand meraih lima kemenangan. Adapun, kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand terjadi 10 tahun lalu, tepatnya pada leg pertama final Piala AFF 2016.

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Ketika itu, Indonesia menang dengan skor 2-1. Gol Hansamu Yama dan Rizky Pora kala itu membalikkan keadaan setelah tim Garuda kebobolan lewat gol Teerasil Dangda.

Mengenai permainan Thailand, Herdman mengaku telah mempelajari gaya permainan tim asuhan Anthony Hudson itu yang terkenal adaptif ketika bermain.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bertekad untuk memutus rekor buruk skuad Garuda saat bersua Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026, besok malam.

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