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Final FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Minta Timnas Indonesia Tak Lakukan Kesalahan Ini

Final FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Minta Timnas Indonesia Tak Lakukan Kesalahan Ini
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Kapten Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 Kevin Diks. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan mempertemukan Timnas Indonesia dan Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam WIB.

Kapten Timnas Indonesia itu meminta rekan-rekannya menjaga kepala tetap dingin dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung ketat.

Menurut Diks, partai final tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis. Konsentrasi hingga pertandingan berakhir juga menjadi faktor penting karena sebuah kesalahan kecil dapat langsung mengubah jalannya laga.

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"Kami harus mampu mengendalikan diri dan tetap berkonsentrasi sepanjang pertandingan. Final bisa berlangsung lebih dari 90 menit, sehingga satu kejadian saja dapat menentukan hasil akhirnya," ucapnya.

Diks Waspadai Setiap Momen

Timnas Indonesia melangkah ke final setelah melewati fase grup yang tidak mudah.

Garuda mengawali turnamen dengan kemenangan atas 2-0 Singapura, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia meski harus tampil dengan 10 pemain.

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Tiket menuju partai puncak akhirnya diamankan setelah Indonesia mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 9-2.

Diks menilai perjalanan tersebut menjadi modal penting, tetapi tantangan terbesar justru menunggu di partai final.

Final FIFA ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia vs Tailan segera digelar. Kevin Diks mengingatkan Garuda soal satu hal yang bisa berakibat fatal.

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