Final FIFA ASEAN Cup 2026: Rekor Buruk Indonesia Melawan Tailan
jpnn.com, JAKARTA - Rekor buruk Timnas Indonesia melawan Tailan menjadi pelecut Pelatih Skuad Garuda John Herdman.
Dia bahkan mengaku termotivasi untuk memutus rekor itu saat kedua tim bertemu pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.
Herdman mengakui Tailan memiliki catatan lebih baik dari Indonesia dalam sejarah pertemuan mereka.
Oleh karena itu, pelatih asal Inggris tersebut ingin menjadikan laga final nanti sebagai kesempatan untuk memutus rekor buruk melawan Tailan sekaligus memenangkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.
"Ya, saya melihat sejarah pertandingan kedua tim. Saya pikir Tailan telah memenangkan cukup banyak pertandingan melawan Indonesia," kata Herdman pada sesi jumpa pers pra-pertandingan di SUGBK, Minggu.
"Jadi, saya yakin mereka akan percaya diri. Mereka memiliki sejarah kemenangan atas Indonesia. Bagi kami, itu merupakan langkah penting yang harus diambil para pemain ini untuk membalikkan tren tersebut," tambah dia.
Kedua tim sudah bertemu sebanyak 78 kali sejak 1957, dengan Tailan mendominasinya karena memiliki 37 kemenangan. Indonesia meraih 25 kemenangan, sementara sisanya berakhir seri.
Pada 10 pertemuan terakhir, Indonesia juga cuma menang dua kali, sementara Tailan meraih lima kemenangan. Adapun, kemenangan terakhir Indonesia atas Tailan terjadi 10 tahun lalu, tepatnya pada leg pertama final Piala AFF 2016.
Rekor buruk Timnas Indonesia melawan Tailan menjadi pelecut bagi Pelatih Skuad Garuda John Herdman di Final FIFA ASEAN Cup 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Indonesia Punya Modal Besar, Kalau Kalah Kebangetan
- Messi dari Tailan Tak Gentar Menghadapi 67 Ribu Suporter Indonesia di Final FIFA ASEAN Cup 2026
- Sekelompok Pemain Ini Membuat Herdman Yakin Timnas Indonesia Juara
- Kondisi Ole Romeny Menjelang Laga Final, John Herdman Menyampaikan Candaan
- Latihan Terpisah di STIK, Ole Romeny Diragukan Bakal Tampil di Laga Indonesia vs Tailan
- Final Lawan Tailan, Kevin Diks Minta Skuad Garuda Jaga Kepala Dingin