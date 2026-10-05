Final FIFA ASEAN Cup 2026: Rekor Buruk Indonesia Melawan Tailan

jpnn.com, JAKARTA - Rekor buruk Timnas Indonesia melawan Tailan menjadi pelecut Pelatih Skuad Garuda John Herdman.

Dia bahkan mengaku termotivasi untuk memutus rekor itu saat kedua tim bertemu pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Herdman mengakui Tailan memiliki catatan lebih baik dari Indonesia dalam sejarah pertemuan mereka.

Oleh karena itu, pelatih asal Inggris tersebut ingin menjadikan laga final nanti sebagai kesempatan untuk memutus rekor buruk melawan Tailan sekaligus memenangkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

"Ya, saya melihat sejarah pertandingan kedua tim. Saya pikir Tailan telah memenangkan cukup banyak pertandingan melawan Indonesia," kata Herdman pada sesi jumpa pers pra-pertandingan di SUGBK, Minggu.

"Jadi, saya yakin mereka akan percaya diri. Mereka memiliki sejarah kemenangan atas Indonesia. Bagi kami, itu merupakan langkah penting yang harus diambil para pemain ini untuk membalikkan tren tersebut," tambah dia.

Kedua tim sudah bertemu sebanyak 78 kali sejak 1957, dengan Tailan mendominasinya karena memiliki 37 kemenangan. Indonesia meraih 25 kemenangan, sementara sisanya berakhir seri.

Pada 10 pertemuan terakhir, Indonesia juga cuma menang dua kali, sementara Tailan meraih lima kemenangan. Adapun, kemenangan terakhir Indonesia atas Tailan terjadi 10 tahun lalu, tepatnya pada leg pertama final Piala AFF 2016.