Final FIFA ASEAN Cup, Farhan Yakin Timnas Indonesia Tekuk Tailan 2 - 0
jpnn.com, BANDUNG - Timnas Indonesia akan menghadapi Tailan di final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendoakan Indonesia bisa mengalahkan Tailan dan meraih gelar juara.
Dalam pertandingan ini, Farhan mengaku tak sempat menyaksikan langsung di stadion. Namun, orang nomor satu di Kota Bandung itu tetap mendukung dan mendoakan timnas dari jauh.
"Kali ini saya nonton dari jarak jauh, enggak sempat ke Jakarta. Jadi, mudah-mudahan kita bisa meraih gelar juara," kata Farhan ditemui di Pendopo Balai Kota Bandung.
Farhan menuturkan, Timnas Tailan bukanlah lawan yang mudah. Tim berjuluk Gajah Perang itu dikenal punya transisi yang cepat dan pemain berkualitas.
Hal itu terbukti, saat Tailan mengalahkan dua lawannya di babak penyisihan Grup B, Pakistan (4-0) dan Vietnam (2-0)
"Apalagi Tailan, memang bukan lawan yang ringan sama sekali," ucapnya.
Farhan pun dengan penuh keyakinan, pasukan John Herman bisa menang 2 - 0.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memprediksi Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Tailan 2 - 0 di partai final.
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