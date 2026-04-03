Final Four Proliga 2026: Electric PLN Melukai Juara Bertahan

Bintang Jakarta Pertamina Enduro Irina Voronkova (kanan) berusaha melewatkan bola dari adangan blok dua pemain Jakarta Electric PLN Mobile pada laga Final Four Proliga 2026 di Surabaya, Kamis (2/4) malam. Foto: Rizal Hanafi/Antara

jpnn.com - SURABAYA - Jakarta Electric PLN Mobile menyakiti juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro pada laga pertama Final Four Proliga 2026 Putri di Surabaya, Kamis (2/4) malam.

PLN menang 15-25, 25-22, 25-23, 21-25, 15-11.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Electric PLN Mobile dalam persaingan menuju grand final Proliga musim ini.

Neriman Ozsoy menjadi motor serangan Electric PLN dengan mencetak 28 angka, ditambah Kara Jane Bajema dengan 25 angka dan Ersandrina Devega menambah 11 angka.

Ofisial tim Jakarta Electric PLN Mobile Tibparat Kaewsai mengatakan Pertamina Enduro merupakan tim tangguh yang diperkuat pemain-pemain berkelas, baik asing maupun lokal.

"Mereka sebenarnya diperkuat tiga pemain asing, yakni (Irina) Voronkova, Wilma Salas, dan Megawati, tetapi kami punya cara untuk meredam serangan mereka," kata Tibparat, yang menyebut pemain Timnas Indonesia Megawati Hangestri memiliki kualitas sekelas pemain asing.

Menurutnya, Electric PLN bisa menang karena mampu mengatur tempo permainan dan tidak banyak melakukan kesalahan.

"Kami tidak hanya mengandalkan pemain asing, tetapi pemain lokal juga bermain bagus," imbuhnya.

