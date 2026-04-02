Final Four Proliga 2026: Link Live Streaming Jakarta Pertamina vs Jakarta Electric PLN

jpnn.com - Laga akbar akan tersaji di laga pembuka Final Four Proliga 2026 sektor putri dengan mempertemukn Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Jakarta Electric PLN Mobile.

Pertandingan tersebut digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN Mobile bisa melalui streaming di Vidio.com dan layar kaca Moji TV.

Jakarta Pertamina akan tampil dengan kekuatan berbeda setelah merekrut Irina Voronkova menggantikan Yana Shcherban.

Mantan penggawa Popsivo Polwan diharapkan bisa cepat menyatu dengan pola permainan Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega.

Duat Irina dengan Wilma Salas (Kuba) menjadi andalan Bulent Karslioglu dalam upaya mempertahankan gelar juara.

Di sisi lain, Jakarta Electric PLN juga mengubah komposisi pemain asing. Kara Bajema (Amerika Serikat) masuk menggantikan Celeste Plak (Belanda).