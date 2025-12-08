Final Futsal Campus League 2025 Seri Nasional: Kampus Jakarta dan Cibiru Berkuasa

jpnn.com - Tim futsal kampus UIN Sunan Gunung Djati (UINSGD) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi juara Campus League 2025 seri nasional.

Berlaga di GOR UNJ, Minggu (7/12/2025), dominasi kampus asal Jakarta dan Cibiru itu berakhir manis pada partai puncak.

Pada sektor putra, UINSGD tidak menemui kesulitan berarti untuk merengkuh trofi setelah mengatasi perlawanan Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 3-0.

Muhammad Revaldo Arkeisya menjadi aktor protagonis setelah mencetak dua gol, sementara satu gol tambahan dicetak oleh Muhammad Ihsan Ikhwansyah.

Dengan hasil ini, UIN Sunan Gunung Djati mampu membuktikan diri di level nasional setelah sebelumnya menjadi juara regional Jakarta.

Pelatih UINSGD Deden Zaini Muhibban mengungkapkan bahwa sejak awal pihaknya bertekad untuk menjadi juara seri nasional.

Deden berharap tren positif anak asuhnya bisa terus berlanjut pada edisi Campus League berikutnya.

"Kami tidak boleh cepat puas karena gelar juara nasional ini baru langkah awal. Tahun depan persaingan akan lebih ketat."