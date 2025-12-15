Final Go Healthy with Taiwan Soroti Terobosan Teknologi Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Enam tim dari berbagai negara berkumpul di Taipei pada 10 Desember 2025 untuk mengikuti babak final global “Go Healthy with Taiwan” Call for Proposals.

Ajang ini menandai terpilihnya tiga inovasi unggulan yang dinilai berpotensi membentuk masa depan kesehatan global.

Kompetisi yang merupakan salah satu inisiatif inovasi internasional unggulan Taiwan menarik 638 proposal dari 55 negara, menegaskan posisi Taiwan sebagai pusat inovasi teknologi kesehatan dan kolaborasi lintas negara.

Penghargaan tertinggi diberikan kepada tim dari Amerika Serikat, Ukraina, dan Swiss, yang menampilkan solusi mutakhir di bidang smart healthcare, inovasi sepeda, dan teknologi olahraga terintegrasi. Setiap tim pemenang menerima trofi bertema “Infinite Taiwan” dan hadiah sebesar USD 30.000.

Deputy Director General International Trade Administration (MOEA) Susan Chi-Chuan Hu menekankan pentingnya kampanye ini di tingkat global.

"Go Healthy with Taiwan bukan hanya sekadar ajakan untuk mengajukan proposal; ini adalah perjalanan global yang menghubungkan kreativitas dan mendorong kemajuan industri kesehatan. Kekuatan industri Taiwan terus menarik partisipasi dunia, membawa kita lebih dekat pada visi bersama untuk membangun masa depan kesehatan yang lebih baik,” kata Hu.

Hu juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Taiwan dalam mendorong inovasi, memperkuat ketahanan dan keberlanjutan sektor kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kemitraan global.

Enam proposal finalis berhasil mengangkat berbagai tantangan kesehatan dunia, mulai dari kesehatan ibu, teknologi olahraga, hingga sistem medis berkelanjutan.