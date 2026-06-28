Final IBL 2026: Air Mata Pelita Jaya, Pesta Bersejarah Bogor Hornbills di Kuningan

jpnn.com - Pelita Jaya Jakarta kembali harus mengubur mimpi meraih gelar juara setelah takluk dari Bogor Hornbills pada gim kelima final IBL 2026.

Bertanding di GMSB Kuningan, Minggu (28/6/2026) malam WIB, tim asal Kota Hujan itu memastikan trofi jatuh ke tangan mereka berkat kemenangan tipis 64-61.

Hasil tersebut sekaligus mengunci keunggulan Bogor Hornbills 3-2 atas Pelita Jaya dalam best of five series.

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Hornbills membangun fondasi kemenangan sejak awal pertandingan. Tim dengan maskot burung rangkong itu langsung melesat pada kuarter pertama dengan keunggulan 24-11.

Memasuki kuarter kedua, Pelita Jaya mulai memberikan perlawanan. Namun, Hornbills tetap mampu menjaga kendali pertandingan setelah menambah 21 poin, sedangkan tuan rumah membukukan 20 angka.

Selepas turun minum, Pelita Jaya meningkatkan intensitas permainan. Tim ibu kota itu berhasil mencetak total 30 poin pada dua kuarter terakhir, sementara Hornbills hanya mengumpulkan 19 angka.

Sayangnya, kebangkitan tersebut datang terlambat. Selisih poin yang tercipta pada babak pertama tak mampu dikejar hingga buzzer berbunyi. Alhasil, Hornbills memastikan kemenangan 64-61.

Travin Thibodeaux menjadi figur sentral di balik keberhasilan Hornbills mengangkat trofi.