Final IBL 2026: Perrin Buford Bawa Pelita Jaya Rusak Pesta Bogor Hornbills di Jakarta

jpnn.com - Duel sengit antara Pelita Jaya Jakarta dan Bogor Hornbills pada gim pertama final IBL 2026 berakhir penuh drama.

Pelita Jaya keluar sebagai pemenang dengan skor 90-87 setelah memaksa pertandingan berlanjut ke overtime di GMSB Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Hasil itu terasa dramatis karena Hornbills sempat berada di posisi menguntungkan untuk mencuri kemenangan di kandang lawan.

Tim asal Kota Hujan itu sejatinya tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Bogor Hornbills bahkan sempat membuka jarak hingga sembilan poin pada kuarter keempat dan terlihat semakin dekat dengan kemenangan.

Namun, Pelita Jaya menolak menyerah. Dukungan publik tuan rumah dan ketenangan para pemain senior membuat mereka perlahan memangkas ketertinggalan.

Momentum pertandingan berubah ketika Perrin Buford mencetak poin penyama kedudukan sesaat sebelum waktu normal berakhir. Aksi tersebut memaksa pertandingan berlanjut ke overtime setelah skor sama kuat 76-76.

Pada babak tambahan, Pelita Jaya tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Sebaliknya, Hornbills kehilangan sejumlah momentum setelah beberapa pemainnya terpaksa keluar akibat foul trouble.

Buford menjadi aktor utama kemenangan Pelita Jaya dengan torehan 32 poin, 11 rebound, dan sembilan assist. Jeff Withey turut menyumbang double-double berisi 20 poin dan 10 rebound.