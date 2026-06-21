Final IBL 2026: Travin Thibodeaux Pimpin Bogor Hornbills Akhiri Dominasi Pelita Jaya
jpnn.com - Bogor Hornbills berhasil mengubah jalannya final IBL 2026 setelah mencuri kemenangan meyakinkan di markas Pelita Jaya Jakarta.
Bermain di PJ Arena, Minggu (21/6/2026) malam WIB, tim asuhan Cesar Camara menang 83-63 sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam final dengan format best of five series.
Hasil tersebut membuat Hornbills mengakhiri rentetan 10 kekalahan beruntun saat menghadapi Pelita Jaya.
Sosok yang paling berpengaruh dalam kebangkitan Bogor Hornbills ialah Travin Thibodeaux.
Pemain yang baru saja dinobatkan sebagai MVP musim reguler itu tampil luar biasa dan menjadi sumber utama poin Hornbills.
Thibodeaux menutup malam gemilangnya dengan torehan 36 poin. Sementara itu, Stephaun Branch turut menyumbang 20 angka untuk memastikan Hornbills pulang dari Jakarta dengan kepala tegak.
Sebaliknya, Pelita Jaya gagal mendapatkan kontribusi besar dari para pemain andalannya. Agassi Goantara menjadi pencetak angka terbanyak tim dengan 15 poin, sedangkan Perrin Buford hanya menambahkan 13 angka.
Hasil ini membuat persaingan final IBL 2026 kembali terbuka.
Travin Thibodeaux tampil luar biasa saat Bogor Hornbills menghancurkan Pelita Jaya di Jakarta pada game kedua final IBL 2026.
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