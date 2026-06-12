Final Idaman Basket Putri Campus League 2026 Nasional: SCU Vs Ubaya

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Soegijapranata Catholic University ketemu Universitas Surabaya pada final basket Campus League 2026 Nasional sektor putri.

Berlaga di UPH College, Karawaci, Jumat (12/6) Soegijapranata Catholic University menang dengan skor 67-23 melawan Universitas Kristen Satya Wacana.

Bintang kemenangan kampus berakronim SCU itu Diva Intan Nurfadilah, 13 angka.

Pemain SCU lainnya yang gemilang, yakni Erinindita Prias Madafa dengan koleksi 13 poin.

Bagi Diva dengan kemenangan ini membuat mereka percaya diri untuk bisa tampil lebih baik di partai puncak.

“Setelah ini tentu kami akan mempelajari permainan lawan terlebih dahulu.”

“Satu sama lain kami mencoba menguatkan mental bermain dan mencoba untuk bermain lebih baik di pertandingan final,” ujar jebolan SMA BPK Penabur Cirebon itu.

Kemenangan ini membuat Soegijapranata Catholic University akan jumpa Universitas Surabaya.