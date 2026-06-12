menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Final Idaman Basket Putri Campus League 2026 Nasional: SCU Vs Ubaya

Final Idaman Basket Putri Campus League 2026 Nasional: SCU Vs Ubaya

Final Idaman Basket Putri Campus League 2026 Nasional: SCU Vs Ubaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebasket Soegijapranata Catholic University (SCU), Diva Intan Nurfadilah saat berlaga pada ajang Campus League 2026 seri Nasional di UPH College, Karawaci. Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Soegijapranata Catholic University ketemu Universitas Surabaya pada final basket Campus League 2026 Nasional sektor putri.

Berlaga di UPH College, Karawaci, Jumat (12/6) Soegijapranata Catholic University menang dengan skor 67-23 melawan Universitas Kristen Satya Wacana.

Bintang kemenangan kampus berakronim SCU itu Diva Intan Nurfadilah, 13 angka.

Baca Juga:

Pemain SCU lainnya yang gemilang, yakni Erinindita Prias Madafa dengan koleksi 13 poin.

Bagi Diva dengan kemenangan ini membuat mereka percaya diri untuk bisa tampil lebih baik di partai puncak.

“Setelah ini tentu kami akan mempelajari permainan lawan terlebih dahulu.” 

Baca Juga:

“Satu sama lain kami mencoba menguatkan mental bermain dan mencoba untuk bermain lebih baik di pertandingan final,” ujar jebolan SMA BPK Penabur Cirebon itu.

Kemenangan ini membuat Soegijapranata Catholic University akan jumpa Universitas Surabaya.

Soegijapranata Catholic University vs Universitas Surabaya pada final basket putri Campus League 2026, Sabtu (13/6).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI