menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Final Ideal SEA Games 2025: Thailand vs Vietnam, Siapa Pengganti Timnas Indonesia?

Final Ideal SEA Games 2025: Thailand vs Vietnam, Siapa Pengganti Timnas Indonesia?

Final Ideal SEA Games 2025: Thailand vs Vietnam, Siapa Pengganti Timnas Indonesia?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertandingan Thailand (jersei biru) vs Malaysia (jersei kuning) di semifinal SEA Games 2025. Foto: Instagram/Changsuek.

jpnn.com - Atmosfer panas menyelimuti final SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola yang mempertemukan Thailand U-22 vs Vietnam U-22.

Pertandingan punca pesta olahraga antarnegara Asia Tenggara itu akan digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Kamis (18/12/2025).

Pertemuan Thailand kontra Vietnam dinilai sebagai final paling ideal pada edisi kali ini. Kekuatan kedua tim terbilang relatif seimbang.

Baca Juga:

Thailand melaju ke final SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan tipis atas Malaysia.

Satu-satunya gol yang menentukan kemenangan Thailand dicetak oleh Yotsakorn Burapha.

Sementara itu, Vietnam sebelumnya memastikan tiket ke final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 2-0.

Baca Juga:

Partai klasik Thailand vs Vietnam diprediksi akan berjalan panas. 

Kedua tim dipastikan akan tampil maksimal demi mengamankan medali emas, menggantikan posisi Timnas Indonesia, yang menjadi juara pada edisi sebelumnya.

Atmosfer panas menyelimuti final SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola yang mempertemukan Thailand U-22 vs Vietnam U-22.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI