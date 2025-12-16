Final Ideal SEA Games 2025: Thailand vs Vietnam, Siapa Pengganti Timnas Indonesia?
jpnn.com - Atmosfer panas menyelimuti final SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola yang mempertemukan Thailand U-22 vs Vietnam U-22.
Pertandingan punca pesta olahraga antarnegara Asia Tenggara itu akan digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Kamis (18/12/2025).
Pertemuan Thailand kontra Vietnam dinilai sebagai final paling ideal pada edisi kali ini. Kekuatan kedua tim terbilang relatif seimbang.
Thailand melaju ke final SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan tipis atas Malaysia.
Satu-satunya gol yang menentukan kemenangan Thailand dicetak oleh Yotsakorn Burapha.
Sementara itu, Vietnam sebelumnya memastikan tiket ke final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 2-0.
Partai klasik Thailand vs Vietnam diprediksi akan berjalan panas.
Kedua tim dipastikan akan tampil maksimal demi mengamankan medali emas, menggantikan posisi Timnas Indonesia, yang menjadi juara pada edisi sebelumnya.
Atmosfer panas menyelimuti final SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola yang mempertemukan Thailand U-22 vs Vietnam U-22.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Klasemen Sementara SEA Games 2025: Indonesia di Bawah Tuan Rumah
- Nyaris tak Berangkat, Timnas Voli Putri Indonesia Jawab Keraguan dengan Perunggu SEA Games 2025
- Rizki Juniansyah dan Rekor Dunia Baru di SEA Games 2025
- Megawati Bawa Timnas Voli Putri Indonesia Persembahkan Perunggu SEA Games 2025
- Gebuk Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Perempat Final SEA Games 2025
- SEA Games 2025: Tiga Kilogram dari Emas, Eko Yuli Irawan Belum Habis