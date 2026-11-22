Final Ideal Tercipta di ATP Finals 2026: Zverev Vs Alcaraz
jpnn.com - TURIN - Dua unggulan utama ATP Finals 2026 yang digelar di Torino, Italia, yakni Alexander Zverev (Jerman/1) dan Carlos Alcaraz (Spanyol/2) akan saling berhadapan di final pada Senin (23/11) dini hari WIB.
ATP Finals adalah turnamen penutup musim tenis putra yang hanya diikuti delapan pemain papan atas. Jika ada yang cedera hingga absen, penggantinya pun seturut ranking berikutnya.
Zverev mengincar gelar ketiga ATP Finals, sementara Alcaraz memburu trofi pertamanya dalam turnamen bergengsi tersebut.
Sascha -panggilan Zverev, menjalani musim 2026 dengan pencapaian gemilang setelah menjuarai dua turnamen Grand Slam pertamanya dan untuk pertama kali menduduki peringkat satu dunia dalam ATP Rankings.
Petenis Jerman itu tinggal satu kemenangan untuk menutup musim dengan gelar juara di Turin.
Alcaraz sendiri masuk arena dengan bekal 13 kemenangan berturut-turut setelah juara di Wina dan Paris. Petenis Spanyol itu juga memiliki kemampuan tampil impresif dalam pertandingan-pertandingan besar.
Alcaraz unggul tipis 7-6 atas Zverev. Ia juga memenangi empat dari lima pertemuan terakhir mereka. Namun, Zverev memiliki kenangan positif saat menghadapi Alcaraz di ATP Finals dua tahun lalu dengan kemenangan dua set langsung.
Zverev mengakui pertandingan melawan Alcaraz selalu sulit, terutama karena lawannya agresif.
Dua pemain utama di ATP Finals 2026 berhadapan di laga pemungkas. Anda dukung siapa?
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