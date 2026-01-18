Final India Open 2026: Jonatan Christie Tak Boleh Terjebak Rekor
jpnn.com - Jonatan Christie memastikan satu tempat di partai puncak India Open 2026.
Tunggal putra andalan Indonesia itu akan menghadapi Lin Chun Yi (Taiwan) pada final Minggu (18/1/2026).
Laga ini menjadi pertemuan penting bagi Jojo -sapaan Jonatan-.
Duel melawan Lin Chun Yi tidak hanya soal perebutan gelar, tetapi juga ujian konsistensi di awal musim.
Secara statistik, Jojo memiliki catatan pertemuan yang lebih baik.
Dari empat bentrokan sebelumnya, peraih emas Asian Games 2018 itu unggul head to head 3-1.
Namun hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini karena Lin Chun Yi justru keluar sebagai pemenang pada pertemuan terakhir
Meski demikian, Jojo datang ke final dengan kepercayaan diri tinggi. Sepanjang awal 2026, performanya menunjukkan tren positif.
Final India Open 2026 jadi ujian besar bagi tunggal putra Indonesia Jonatan Christie.
