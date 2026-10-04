Final Lawan Tailan, Kevin Diks Minta Skuad Garuda Jaga Kepala Dingin

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks meminta rekan-rekannya untuk tidak terbawa emosi saat menghadapi Tailan pada final FIFA ASEAN Cup 2026 besok Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Diks mengatakan pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, memiliki karakter berbeda dan setiap momen dapat menjadi penentu hasil akhir.

Oleh karena itu, ia meminta untuk tak terbawa emosi dan tetap menjaga fokus sepanjang pertandingan.

"Jangan terbawa emosi atau apa pun, karena Anda harus tetap fokus selama 100 menit, bahkan mungkin lebih. Satu momen bisa menjadi penentu dalam final. Jika ada dua tim bagus yang saling berhadapan, satu momen saja sudah cukup dan satu momen bisa menentukan pertandingan," kata Diks pada sesi jumpa pers pra-pertandingan di SUGBK, Minggu.

Dalam kesempatan yang sama, pemain Borussia Moenchengladbach itu juga mengatakan rasa bangganya bisa membawa Indonesia ke final FIFA ASEAN Cup 2026, yang menurutnya dilalui dengan cara yang tidak mudah.

Indonesia mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Singapura, sebelum kemudian dengan 10 pemain ditahan imbang 0-0 Malaysia. Pada laga terakhir, Indonesia memenangi pertempuran merebutkan juara grup dengan Malaysia setelah mengalahkan Bangladesh 9-2 secara dramatis.

"Sekarang, kami menghadapi tujuan sulit berikutnya, yaitu mengalahkan Tailan di final. Final akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi ini hanya satu pertandingan dan apa pun bisa terjadi," kata Diks, bek yang sudah mengoleksi 15 penampilan untuk tim Garuda itu.

Lebih lanjut, selain membahas persiapan tim, Diks juga mengungkapkan bahwa bek Indonesia sekaligus kapten utama tim Jay Idzes tetap memberikan dukungan penuh meski dia absen di FIFA ASEAN Cup karena cedera.