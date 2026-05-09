Final Liga 2: PSS Sleman Tegaskan Tak Ada Tekanan, Maguwoharjo Harus Tetap Angker
jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan timnya datang ke partai final Liga 2 melawan Garudayaksa FC tanpa sedikit pun dihantui tekanan.
Meski lawan datang dengan sorotan besar, kubu Super Elang Jawa memilih fokus penuh pada satu misi yaitu menjaga keangkeran kandang di Stadion Maguwoharjo.
Laga puncak Liga 2 2025/2026, Sabtu (9/5) malam, dipandang PSS sebagai momentum untuk menegaskan dominasi di hadapan publik sendiri.
Rekor belum terkalahkan di Maguwoharjo menjadi modal yang membuat skuad asuhan Ansyari tampil penuh keyakinan.
"Kami tidak memikirkan tekanan apa pun. Sepak bola itu soal sportivitas, bukan soal hal-hal di luar pertandingan," ujarnya.
PSS memang punya alasan kuat untuk percaya diri.
Mereka melaju ke final sebagai juara Grup Timur dengan 36 poin, lalu memastikan tiket promosi usai menaklukkan PSIS Semarang 3-0.
Di kandang sendiri, performa PSS sejauh musim ini nyaris tak tersentuh.
PSS Sleman sudah siap menghadapi Garudayaksa FC pada partai final Liga 2. Super Elang Jawa bertekad mempertahankan rekor kandang di Stadion Maguwoharjo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Final Liga 2: PSS Sleman Tegaskan Tak Ada Tekanan, Maguwoharjo Harus Tetap Angker
- Tiket Final PSS Sleman vs Garudayaksa FC Sold Out 30 Menit
- Persipura dan Adhyaksa FC Berebut Tiket Promosi Super League
- Garudayaksa Promosi ke Liga 1 Tak Lepas dari Tangan Dingin Widodo
- Bangkit dari Ancaman Degradasi, PSS Sleman Kini Bidik Tiket Liga 1
- Ruang VAR Kosong saat Laga Persiba vs PSS, Operator Liga Berkilah Begini