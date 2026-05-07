Final Liga Champions: Arsenal Berupaya Ukir Sejarah, PSG Bertekad Mempertahankan Takhta

jpnn.com - JAKARTA - Final Liga Champions 2025/2026 akan mempertemukan Paris Saint-Germain vs Arsenal.

Duel akbar itu rencananya akan digelar di Puskas Arena, Budapest, Hongaria, Sabtu (30/5) mendatang.

Kedua tim elite Eropa itu akan berduel memperebutkan trofi Si Kuping Besar.

Ya, PSG memastikan tiket ke babak final setelah bermain imbang 1-1 melawan Bayern Muenchen pada laga leg kedua semifinal Liga Champions di Allianz Arena, Kamis (7/5).

Sehari sebelumnya, Arsenal lebih dahulu mengamankan posisi di final setelah menyingkirkan Atletico Madrid.

The Gunners meraih kemenangan krusial 1-0 pada leg kedua, Rabu (6/5), yang membuat mereka unggul agregat 2-1 atas tim asuhan Diego Simeone tersebut.

Pada leg kedua semifinal melawan Bayern, PSG unggul lebih dulu melalui gol Ousmane Dembele, sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan lewat gol Harry Kane jelang akhir pertandingan. Skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan.

Hasil tersebut cukup bagi Les Parisiens melaju ke final dengan keunggulan agregat 6-5, menyusul kemenangan dramatis 5-4 mereka di leg pertama.