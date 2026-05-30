Final Liga Champions, Enrique: Laga Kontra Arsenal akan Berjalan Berat Bagi PSG
jpnn.com - JAKARTA - Duel Paris Saint-Germain vs Arsenal pada final Liga Champios akan berlangsung di Stadion Puskas Arena, Budapest, Sabtu malam.
Pelatih PSG meyakini laga kontra Arsenal akan berjalan berat.
Dia menegaskan di final ini tidak ada favorit.
PSG harus memanfaatkan detail-detail kecil dan tetap fokus selama 90 menit penuh.
"Selalu ada banyak ketegangan dan antisipasi seputar pertandingan seperti ini. kami harus tahu bagaimana menangani momen-momen ini, itu sangat penting," kata dia dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (30/5).
Enrique menjelaskan pertandingan final selalu sulit dan kemenangan telak yang mereka dapatkan musim lalu kontra Inter Milan tidak bisa menjadi patokan.
Pada musim lalu, PSG berhasil menjadi juara Liga Champions 2024/2025 dengan mengalahkan Inter Milan 5-0 di partai final dan saat ini Les Parisiens ingin mengulangi sukses tersebut.
Pelatih berkebangsaan Spanyol itu melanjutkan PSG sangat termotivasi untuk bisa meraih gelar Liga Champions kedua mereka secara beruntun.
Duel PSG vs Arsenal di final Liga Champions, Luis Enrique sangat termotivasi bisa meraih gelar kedua secara beruntun.
