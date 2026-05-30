Final Liga Champions PSG vs Arsenal, Arteta Jadikan Pertemuan Musim Lalu Sebagai Pelajaran
jpnn.com - JAKARTA - Final Liga Champions antara Paris Saint-Germain vs Arsenal akan berlangsung di Stadion Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5) malam ini.
Menjelang laga, Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa persiapan tim asuhannya berjalan baik.
Bukayo Saka serta kolegal sangat termotivasi untuk meraih gelar juara Liga Champios.
Pelatih asal Spanyol itu mengungkap target timnya pada pertandingan final nanti adalah meraih gelar juara.
Mereka pun akan berusaha mewujudkan hal tersebut.
"Bagus sekali. Persiapannya benar-benar bagus, sangat fokus, dan sangat positif. Kami berada di sini karena kami telah mendapatkan hak untuk berada di sini dengan cara kami bermain dan tampil di kompetisi ini," kata Arteta dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (30/5).
Arteta menjadikan laga melawan PGS pada musim lalu sebagai sebagai pelajaran berharga untuk menghadapi Les Parisiens pada final Liga Champions ini.
"Kami tentu saja menggunakan contoh dan hal-hal yang telah kami pelajari dari ketiga pertandingan tersebut, dan ada banyak hal yang bisa dipetik dari sana," ujar Arteta.
