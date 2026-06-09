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Final NBA 2026: Spurs Nyalakan Asa Seusai Curi Kemenangan di Markas Knicks

Final NBA 2026: Spurs Nyalakan Asa Seusai Curi Kemenangan di Markas Knicks
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Skuad San Antonio Spurs saat berlaga pada final NBA 2026 melawan New York Knicks di Madison Square Garden, New York, Selasa (9/6). Foto: San Antonio Spurs

jpnn.com - Tim basket San Antonio Spurs memperkecil ketertinggalan pada final NBA 2026 saat menghadapi New York Knicks.

Bertandang ke Madison Square Garden, New York, Selasa (9/6/2026), skuad asuhan Mitch Johnson menang dengan skor 115-111.

Pada laga ini, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencetak 32 poin. Sementara itu, Stephon Castle menambahkan 23 poin untuk Spurs.

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De’Aaron Fox dan Julian Champagnie masing-masing mengemas 12 poin, sedangkan Devin Vassell menutup kontribusi dengan 11 angka.

Dari kubu Knicks, Jalen Brunson menjadi motor serangan dengan torehan 32 poin, disusul OG Anunoby yang mencatat 28 poin.

Hasil ini membuat Spurs untuk sementara memperkecil kedudukan menjadi 1-2 dalam format best of seven series.

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Pada dua gim sebelumnya, Spurs harus mengakui keunggulan Knicks dengan skor 95-105 dan 104-105 saat bermain di kandang sendiri.

Sejauh ini belum ada tim NBA yang menjadi juara setelah menelan dua kekalahan pada dua laga kandang awal.

San Antonio Spurs memperkecil kedudukan pada final NBA 2026 saat jumpa New York Knicks, Selasa (9/6) pagi WIB

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