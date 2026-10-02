Final Pertama Bersama Timnas Indonesia, John Herdman Langsung Mengucapkan Kalimat Ini

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akhirnya mencicipi partai final pertamanya bersama skuad Garuda setelah membawa timnya melaju ke laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia memastikan tiket final setelah meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Keberhasilan tersebut memiliki arti khusus bagi Herdman. Sejak ditunjuk menangani Timnas Indonesia pada Januari 2026, ini menjadi kali pertama pelatih asal Kanada itu membawa Garuda menembus laga puncak.

Herdman pun mengakui ada banyak hal yang patut dirayakan setelah Indonesia memastikan tempat di final.

"Dan ini final pertama bagi banyak pemain kami. Jadi, ada banyak hal yang harus dirayakan," ujar Herdman.

Namun, Herdman tidak ingin keberhasilan tersebut membuat para pemain terlena. Menurutnya, tiket final baru menjadi satu tahapan dalam perjalanan Indonesia.

"Kami telah mengambil satu langkah lagi dan masih ada langkah yang lebih besar dalam dua atau tiga hari ke depan," katanya.

Herdman meminta para pemain menikmati kemenangan atas Bangladesh sekaligus menggunakan waktu yang tersedia untuk memulihkan kondisi.