Final Piala AFF 2026 Memanas, Vietnam vs Thailand Berebut Lebih dari Trofi

jpnn.com - Final Piala AFF 2026 antara Vietnam dan Thailand bukan hanya menjadi pertarungan untuk menentukan juara.

Sejumlah pemain juga masih bersaing mendapatkan penghargaan individu.

Vietnam membawa modal penting menuju leg kedua setelah menang 2-0 atas Thailand pada pertandingan pertama di Stadion Ramangala, Bangkok, Sabtu (22/8/2026).

Xuan Son dan Dình Bac Jadi Kandidat Kuat

Dari kubu Vietnam, Nguyen Xuan Son dan Nguyen Dình Bac menjadi dua nama yang mencuri perhatian.

Keduanya sama-sama sudah mencetak lima gol. Xuan Son juga tampil produktif pada semifinal dengan tiga gol dalam dua pertandingan melawan Malaysia.

Dình Bac tidak kalah menonjol. Selain lima gol, pemain berusia 22 tahun itu sudah menyumbangkan tiga asis sepanjang Piala AFF 2026.

Thailand Andalkan Teerasak

Sementara itu, Thailand memiliki Teerasak Poeiphimai sebagai salah satu pesaing dalam perebutan penghargaan individu.

Penyerang Port FC itu telah mengoleksi empat gol dan menjadi salah satu pemain yang berpeluang mengejar penghargaan top skor.