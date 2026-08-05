Final Piala Presiden 2026: Bernardo Tavares Ungkap Masalah yang Mengganggu Persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiket ke partai puncak Piala Presiden 2026 setelah menumbangkan Arema FC.

Green Force unggul dengan skor tipis 1-0 dalam semifinal yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Gol semata wayang Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama menjadi pembeda pada pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur itu.

Jadwal Jadi Sorotan

Seusai laga, Tavares mengaku puas dengan perjuangan para pemain. Namun, dia menilai kondisi fisik skuad belum berada di level ideal karena waktu pemulihan yang sangat terbatas.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, jadwal yang padat membuat Persebaya tidak memiliki kesempatan cukup untuk memulihkan tenaga sebelum kembali bertanding.

"Kami bermain pada 1 Agustus malam. Setelah pertandingan selesai, pemain baru bisa beristirahat dini hari."

"Besok paginya kami masih menunggu kepastian jadwal, lalu menjalani recovery dan langsung terbang ke Bali untuk pertandingan berikutnya," katanya.

Bangga dengan Mental Pemain

Meski mengeluhkan jadwal, Tavares menilai kemenangan atas Arema menjadi bukti karakter kuat yang dimiliki anak asuhnya.